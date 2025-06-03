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12:49, 3 июня 2025Культура

Боярский вернется на сцену после падения во время репетиции

Актер Михаил Боярский вернется к роли в спектакле после падения на сцене
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вернется на сцену после того, как оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции. Об этом пишет Telegram-канал Театра имени Ленсовета.

«Друзья, у нас прекрасная новость: сегодня роль Эраста Петровича в спектакле "В этом милом старом доме" исполнит Михаил Боярский», — говорится в сообщении.

Ранее Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге объявил об отмене показов спектакля «В этом милом старом доме» из-за плохого самочувствия главной звезды постановки Михаила Боярского. До этого стало известно, что артиста госпитализировали после падения с высоты нескольких метров во время репетиции.

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