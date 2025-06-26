Бывший участник скандального реалити-шоу станет дьяконом

The Sun: Бывший участник реалити-шоу «Большой брат» Глин Уайз станет дьяконом

Бывший участник скандально известного британского реалити-шоу «Большой брат» Глин Уайз получит церковный сан дьякона. Об этом сообщает The Sun.

Уайз, который после участия в реалити-шоу сменил карьерный путь и стал церковным наместником, летом 2025 года получит сан дьякона. Церемония его посвящения в духовный сан пройдет 28 июня в Сент-Асафском соборе в Уэльсе. Таким образом, Уайз станет дьяконом Церкви Уэльса.

Отмечается, что до получения сана звезде реалити-шоу пришлось пройти несколько этапов подготовки. Он уже совершил паломничество протяженностью 770 километров в город Сантьяго-де-Компостела в Испании, который, как полагают, является местом захоронения апостола Иакова.

По данным издания, Уайз много раз говорил о том, что религия давно является важной частью его жизни. В одном из интервью он отмечал, что стал участником реалити-шоу благодаря молитвам. «Я попросил Бога о том, чтобы он исполнил мое желание попасть на шоу "Большой брат". (...) Это было то, что я хотел, и это все изменило», — признался он тогда.

До этого сообщалось, что бывший участник реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Кайл Эшман, который был исключен из проекта из-за ареста, раскрыл подробности инцидента. Эшмана задержали после того, как он, по версии полиции, принял участие в массовой драке с применением оружия.