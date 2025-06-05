Исключенный из реалити-шоу из-за ареста участник раскрыл подробности инцидента

Арестованный участник «Острова любви» Эшман заявил, что не был причастен к драке

Бывший участник реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Кайл Эшман, который был исключен из проекта из-за ареста, раскрыл подробности инцидента. Об этом сообщает издание The Mirror.

Как отмечается в материале, Эшмана задержали после того, как он, по версии полиции, принял участие в массовой драке с применением оружия, в ходе которой два человека были госпитализированы, а еще двое получили незначительные травмы. В ходе расследования Эшмана допросили, а затем отпустили без предъявления обвинений.

Комментируя ситуацию, бывший участник реалити-шоу заявил, что Эшман не участвовал в драке, а лишь стал ее свидетелем. «Я полностью сотрудничал со следствием и ясно дал понять, что не имел отношения к инциденту. Я не склонен к насилию, и любые утверждения об обратном — это искажение фактов», — отметил он.

Несмотря на заявления Эшмана, продюсеры шоу отметили, что он не появится в новом сезоне проекта.

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