Девушка собиралась устроить теракт в Санкт-Петербурге

«Оперсводки»: Петербурженка решила подложить бомбу под авто разработчика БПЛА

22-летняя жительница Санкт-Петербурга планировала подложить бомбу под автомобиль одного из руководителей отдела IT-компании по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативные сводки».

По версии следствия, горожанка получила задание от неустановленных лиц, предположительно, из украинского легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Фигурантка хотела установить самодельное взрывное устройство (СВУ) на автомобиль, однако выполнить поручение она не сумела. Силовики задержали ее при попытке покинуть место преступления.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел вопрос о мере пресечения обвиняемой. Девушку, признавшую свою причастность, заключили под стражу, постановление об аресте она обжаловать не стала.

Ранее сообщалось, что суд отправил в колонию на 16 лет жительницу Запорожской области Гавриленко за подготовку теракта. Следствие и суд установили, что она подложила бомбу под военный грузовик. В материалах дела говорилось о том, что пенсионерка связалась с сотрудником Службы безопасности Украины и вступила в террористическое сообщество.