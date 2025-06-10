Подложившая бомбу под военный грузовик Российской армии пенсионерка выслушала приговор

Суд дал 16 лет жительнице Запорожской области Гавриленко за подготовку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы 64-летнюю жительницу Запорожской области Ларису Гавриленко, которая подложила бомбу под военный грузовик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной в подготовке теракта, участии в террористическом сообществе, госизмене и незаконном обороте взрывных устройств.



Суд установил, что 30 сентября 2023 года Гавриленко, поддерживающая проукраинскую идеологию, связалась с сотрудником Службы безопасности Украины и вступила в террористическое сообщество.

Она забрала из тайника два самодельных взрывных устройства (СВУ), оставленных сообщниками. 21 октября 2023 года женщина подложила одну из бомб под военный грузовик Вооруженных сил России. В Генпрокуратуре РФ предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видна седая женщина, которая подходит к грузовику, припаркованному у магазина, и закладывает СВУ между кабиной и грузовым отсеком, потом уходит. Спустя время ее задерживают сотрудники ФСБ.

Гавриленко успела активировать на бомбе взрыватель, который должен был привести ее в действие через 2 часа 45 минут. После ее задержания СВУ обезвредили.

Ранее сообщалось, что Первый Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего оперативника уголовного розыска 57-летнего Константина Подошвелева, оставившего надписи про убийц на стенах храмов и Санкт-Петербургского политехнического университета, а также имевшего намерение вступить в украинский легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ).