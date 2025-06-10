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19:01, 10 июня 2025Силовые структуры

Подложившая бомбу под военный грузовик Российской армии пенсионерка выслушала приговор

Суд дал 16 лет жительнице Запорожской области Гавриленко за подготовку теракта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы 64-летнюю жительницу Запорожской области Ларису Гавриленко, которая подложила бомбу под военный грузовик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной в подготовке теракта, участии в террористическом сообществе, госизмене и незаконном обороте взрывных устройств.
 
Суд установил, что 30 сентября 2023 года Гавриленко, поддерживающая проукраинскую идеологию, связалась с сотрудником Службы безопасности Украины и вступила в террористическое сообщество.

Она забрала из тайника два самодельных взрывных устройства (СВУ), оставленных сообщниками. 21 октября 2023 года женщина подложила одну из бомб под военный грузовик Вооруженных сил России. В Генпрокуратуре РФ предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видна седая женщина, которая подходит к грузовику, припаркованному у магазина, и закладывает СВУ между кабиной и грузовым отсеком, потом уходит. Спустя время ее задерживают сотрудники ФСБ.

Гавриленко успела активировать на бомбе взрыватель, который должен был привести ее в действие через 2 часа 45 минут. После ее задержания СВУ обезвредили.

Ранее сообщалось, что Первый Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего оперативника уголовного розыска 57-летнего Константина Подошвелева, оставившего надписи про убийц на стенах храмов и Санкт-Петербургского политехнического университета, а также имевшего намерение вступить в украинский легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

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