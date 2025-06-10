Бывшего оперативника отправили в тюрьму за надписи про убийц на стенах российских храмов

В Петербурге суд дал 14 лет экс-оперативнику за порчу стен и участие в Легионе

Первый Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего оперативника уголовного розыска 57-летнего Константина Подошвелева за вандализм и участие в террористической организации. Об этом сообщает «Фонтанка».

На первые три года осужденного отправят в тюрьму, а остальной срок он проведет в колонии строгого режима.

Уроженец Нижнего Тагила Подошвелев в 90-е годы служил в управлении МВД по Хабаровскому краю, начав с постового и дослужившись до оперативника уголовного розыска. Затем он переехал в Петербург, где занялся предпринимательской деятельностью в строительной сфере.

Оперативники Центра «Э» МВД и ФСБ задержали Подошвелева в феврале 2024 года, установив его причастность к надписям про убийц, появившихся на стенах Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, храмов Иконы Божьей Матери «Умиление» и Покрова Божьей Матери.

В ходе обыска у экс-оперативника обнаружили переписку с силовыми ведомствами Украины и легионом «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ), куда он планировал вступить, для чего выполнял задания украинских кураторов. По данным следствия, Подошвелев намеревался уехать из России, добраться до Украины и принять участие в боевых действиях на ее стороне. Свою вину он в суде не признал.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в виде 17 лет заключения 39-летнему жителю Воронежа, который готовил теракт рядом с отделом полиции в Белгороде.