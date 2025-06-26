Reuters: Доллар упал до минимумов относительно евро и швейцарского франка

Опасения по поводу того, что Федеральная резервная система (ФРС) США потеряет независимость из-за политики главы Белого дома Дональда Трампа, подорвали веру в надежность доллара. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, следствием этого стало то, что в четверг, 26 июня, доллар упал до многолетних минимумов по отношению к евро и швейцарскому франку. Так американская валюта отреагировала на сообщения о том, что Трамп ищет способ заменить главу ФРС Джерома Пауэлла тем, кто окажется готов пойти на снижение ставок.

Как заметил глава отдела валютного рынка Азии в InTouch Capital Markets Киран Уильямс, рынки, скорее всего, воспримут в штыки любые преждевременные шаги по назначению преемника Пауэлла, особенно если это решение покажется политически мотивированным. Этот шаг поднимет вопросы о потенциальном подрыве независимости ФРС и спровоцирует переоценку позиции доллара.

Издание констатировало, что на данный момент американская валюта оказалась под общим давлением, поскольку евро вырос на 0,4 процента, до 1,1710 доллара — самого высокого уровня с сентября 2021 года. Фунт стерлингов прибавил 0,3 процента, до 1,3723 доллара, дойдя до максимальных значений с января 2022 года. При этом относительно швейцарского франка доллар оказался на самом низком уровне за более чем десятилетие.

Отмечается, что инвесторы ставят под сомнение статус доллара как доминирующей резервной валюты и главной безопасной гавани. Между тем евро оказался в выигрыше, поскольку инвесторы надеются, что масштабные новые инвестиции в европейскую оборону и инфраструктуру будут способствовать экономическому росту на всем континенте.

Ранее сообщалось, что ряд азиатских государств усилил тренд на дедолларизацию. Другие экономики тоже сокращают зависимость от этой валюты, доля которой в мировых резервах упала с более чем 70 процентов в 2000 году до 57,8 процента в 2024 году.