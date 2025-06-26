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14:27, 26 июня 2025Россия

Едва не сбивший мать с ребенком мужчина в футболке «Чечня» оказался в центре скандала

В Крыму мужчина в футболке «Чечня» едва не сбил мать с ребенком
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Крыму едва не сбивший мать с ребенком мужчина в футболке «Чечня» оказался в центре скандала. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП. Крым. Новости».

Дорожный конфликт произошел на пешеходном переходе, где, как утверждает канал, водитель белого автомобиля едва не сбил россиянку с ребенком. После происшествия из машины вышли трое мужчин, на одном из них была надета футболка с надписью «Чечня» на спине.

Пострадавшая и ее муж начали громко высказывать претензии водителю и его спутникам из-за нарушений правил дорожного движения. На кадрах видно, как в процессе скандала, участники потасовки толкают друг друга, а один из пассажиров автомобиля подбегает к кричавшему ему «Веди себя нормально!» мужчине в рубашке и хватает его за шею, пытаясь нанести удар.

Мужчина в футболке «Чечня» разнял скандалящих участников дорожного движения, после чего сел за руль машины и уехал. Конфликт произошел на глазах у плачущих детей.

По данным канала, полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в Свердловской области дорожный конфликт с экс-заключенным закончился стрельбой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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