Дорожный конфликт с экс-заключенным в российском регионе закончился стрельбой

В Свердловской области экс-заключенный открыл стрельбу на дороге

В Свердловской области мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, водитель, следуя по дороге в Реж, подрезал другую машину и стал угрожать находящимся в ней людям — он достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате мужчину задержали. Им оказался 41-летний житель Режа, неоднократно судимый за причастность к расправе, разбойному нападению и вымогательству.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчину поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Красноярске на детской площадке мужчин напал с ножом на прохожего.