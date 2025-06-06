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08:14, 6 июня 2025Силовые структуры

Дорожный конфликт с экс-заключенным в российском регионе закончился стрельбой

В Свердловской области экс-заключенный открыл стрельбу на дороге
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В Свердловской области мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, водитель, следуя по дороге в Реж, подрезал другую машину и стал угрожать находящимся в ней людям — он достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате мужчину задержали. Им оказался 41-летний житель Режа, неоднократно судимый за причастность к расправе, разбойному нападению и вымогательству.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчину поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Красноярске на детской площадке мужчин напал с ножом на прохожего.

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