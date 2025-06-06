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07:45, 6 июня 2025Силовые структуры

Россиянин получил удары ножом на детской площадке

В Красноярске на детской площадке мужчина напал с ножом на прохожего
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globall Look Press

В Красноярске на детской площадке 36-летний мужчина с кухонным ножом напал на прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 5 июня мужчина на площадке около жилых домов заметил проходящего вдоль потерпевшего, который разговаривал по телефону, и беспричинно нанес ему удары по лицу и шее. Тому удалось отбиться и убежать, однако оппонент начал преследование. Потерпевший спрятался в торговом павильоне и позвонил в полицию.

Прибывшие на место сотрудники задержали мужчину. По предварительным данным, он страдает психическим расстройством и состоит на учете у врача-психиатра. ВОзбуждено уголовное дело. Решается вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что ревнивец с ножом заманил бывшую жену в лес.

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