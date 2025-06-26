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18:12, 26 июня 2025Экономика

Эксперт рассказал о наигравшихся в рассрочку застройщиках

Эксперт по жилью Зайцев: Застройщики наигрались в рассрочку
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Доля сделок с рассрочками на первичном рынке жилья за полгода упала на 20 процентных пунктов и сейчас составляет 10 процентов. Об этом заявил директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев, сообщает РИА Новости.

Он предполагает, что во втором полугодии 2025 года доля таких сделок не превысит 20 процентов. «Застройщики в историю с рассрочками немножко наигрались», — прокомментировал ситуацию Зайцев. По его словам, компании набрали очень большой объем рисковых кредитов и теперь решили выдавать рассрочку точечно.

При этом рассрочка все равно будет продолжать действовать на рынке — она понадобится, когда застройщики будут продавать готовые квартиры. Он также добавил, что такой метод расчета актуален для определенной категории покупателей, например, для премиум-сегмента.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Дедков предрек продолжение роста цен на квартиры в новостройках России. Это произойдет за счет сокращения количества строящихся домов.

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