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08:18, 26 июня 2025Россия

Глава атакованного ВСУ региона рассказал о последствиях удара дронов

Брянский губернатор Богомаз: За ночь ВСУ выпустили по региону шесть БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

За ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянской области шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) региона Александр Богомаз, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам чиновника, при ударах ВСУ не было ни пострадавших, ни разрушений.

«Оперативные и экстренные службы работают на местах», — рассказал о последствиях удара дронов глава Брянской области.

Всего за ночь с 25 на 26 июня система противовоздушной обороны сбила 50 украинских БПЛА. Больше всего дронов — 23 единицы — было уничтожено над Курской областью.

ЖЗЛ
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