Над автомобилями получили контроль через ошибку в медиасистеме

Хакерам удалось взломать электрокар Nissan через ошибку в медиасистеме

Специалисты по безопасности рассказали о новом способе взлома автомобилей марки Nissan через ошибку в медиасистеме. На это обратило внимание издание TechSpot.

Исследователи из фирмы PCA Cyber Security сообщили, что им удалось взломать Nissan Leaf — один из самых популярных электромобилей в мире. При этом проникновение в систему состоялось благодаря устройству по подавлению радиочастот и обходу протоколов безопасности. В итоге хакеры получили контроль над управлением авто и смогли подслушать разговоры в салоне через микрофон медиасистемы.

Энтузиасты объяснили, что сначала они воспользовались рядом уязвимостей и заглушили Bluetooth-сигнал рядом с автомобилем — работающая на частоте 2,4 гигагерц «глушилка» вызвала ошибку подключения смартфона к медиасистеме. Хакеры не стали раскрывать подробностей, но им удалось получить полный контроль над бортовым компьютером электрокара.

При этом в PCA Cyber Security заметили, что перехват управления сам по себе не дает возможности угнать машину, так как автомобиль не имеет камер. Однако проникновение в систему бортового компьютера позволяет прослушивать людей, находящихся в салоне. Исследователи обратили внимание на большое количество уязвимостей в ряде моделей современных автомобилей.

Они подытожили, что связались с Nissan и рассказали о проблеме. Автопроизводитель уже закрыл уязвимость.

В мае 2024 года специалисты китайской фирмы по безопасности GoGoByte рассказали о возможности угнать любой новый электрокар Tesla за считаные секунды.