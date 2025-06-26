Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:27, 26 июня 2025Наука и техника

Над автомобилями получили контроль через ошибку в медиасистеме

Хакерам удалось взломать электрокар Nissan через ошибку в медиасистеме
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Специалисты по безопасности рассказали о новом способе взлома автомобилей марки Nissan через ошибку в медиасистеме. На это обратило внимание издание TechSpot.

Исследователи из фирмы PCA Cyber Security сообщили, что им удалось взломать Nissan Leaf — один из самых популярных электромобилей в мире. При этом проникновение в систему состоялось благодаря устройству по подавлению радиочастот и обходу протоколов безопасности. В итоге хакеры получили контроль над управлением авто и смогли подслушать разговоры в салоне через микрофон медиасистемы.

Энтузиасты объяснили, что сначала они воспользовались рядом уязвимостей и заглушили Bluetooth-сигнал рядом с автомобилем — работающая на частоте 2,4 гигагерц «глушилка» вызвала ошибку подключения смартфона к медиасистеме. Хакеры не стали раскрывать подробностей, но им удалось получить полный контроль над бортовым компьютером электрокара.

При этом в PCA Cyber Security заметили, что перехват управления сам по себе не дает возможности угнать машину, так как автомобиль не имеет камер. Однако проникновение в систему бортового компьютера позволяет прослушивать людей, находящихся в салоне. Исследователи обратили внимание на большое количество уязвимостей в ряде моделей современных автомобилей.

Они подытожили, что связались с Nissan и рассказали о проблеме. Автопроизводитель уже закрыл уязвимость.

В мае 2024 года специалисты китайской фирмы по безопасности GoGoByte рассказали о возможности угнать любой новый электрокар Tesla за считаные секунды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Иоанн Грозный переворачивается в гробу». Храму Василия Блаженного пририсовали символы ислама. В РПЦ возмущены

    Премьер-министр Украины поручил распределить РЭБ в прифронтовые регионы

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина отреагировал на обвинение

    Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа о Европе

    Продажи китайских машин с пробегом в России взлетели

    В одной стране назвали пошлины Трампа вдвойне несправедливыми

    Участник СВО оплатил новую детскую площадку в родном селе

    Раскрыта удивительная польза шпината и капусты

    Россияне назвали страну мечты для путешествия

    Северная Корея направит дополнительные войска в зону СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости