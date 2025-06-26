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14:36, 26 июня 2025Мир

Хаменеи рассказал об одной «увесистой пощечине» США

Лидер Ирана назвал удар по базе США в Катаре увесистой пощечиной Вашингтону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удар по военной базе США Аль-Удейд в Катаре «увесистой пощечиной» Вашингтону. Его пост размещен в соцсети X.

«Исламская Республика дала увесистую пощечину США. Она атаковала и нанесла ущерб авиабазе Аль-Удейд, которая является одной из ключевых баз Соединенных Штатов в регионе», — написал Хаменеи.

По его словам, тот факт, что Иран способен нанести удар по ключевым центрам США на Ближнем Востоке и может сделать этого в любой момент, когда сочтет нужным, имеет большое значение. Хаменеи отметил, что в случае агрессии подобные удары могут быть повторены и в будущем, а противник заплатит высокую цену.

Ранее Хаменеи поздравил иранский народ с «победой» над Израилем.

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