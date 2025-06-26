Верховный лидер Ирана поздравил народ с «победой» над Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи поздравил народ с победой над Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с «победой» над Израилем. Об этом говорится в его посте в соцсети X.

«Поздравляю вас с победой над лживым сионистским режимом», — заявил он.

По словам Хаменеи, Соединенные Штаты вступили в конфликт, поскольку посчитали, что без их помощи Израиль будет «полностью уничтожен».

Ранее стало известно, что Иран может нанести удары по базам и кораблям США, находящимся в Персидском заливе, а также закрыть Ормузский пролив, если Израиль нарушит режим прекращения огня. Как утверждается, иранские власти согласились на прекращение огня с Израилем только из-за уверенности в том, что Тегеран сможет выстоять перед лицом новых американских и израильских ударов.