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12:57, 26 июня 2025Мир

Иран приготовил ответ США за нарушение перемирия

NYT: Иран атакует корабли и военные базы США, если Израиль нарушит перемирие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран может нанести удары по базам и кораблям США, находящимся в Персидском заливе, а также закрыть Ормузский пролив, если Израиль нарушит режим прекращения огня. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Иранские власти согласились на прекращение огня с Израилем только из-за уверенности в том, что Тегеран сможет удержать свои позиции перед лицом возможных новых американских и израильских ударов», — передает издание.

По словам авторов материала, Иран «на протяжении десятилетий» готовился к прямому военному столкновению с США, в связи с чем поместил объект по обогащению урана в Фордо «глубоко под землей». Отмечается, что, «возможно, благодаря этому ядерный объект был спасен от полного уничтожения американскими противобункерными бомбами».

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил удар Военно-воздушных сил (ВВС) страны по ядерным объектам Ирана с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в ходе Второй мировой войны. По его словам, атака по иранской территории, как и в случае с Японией, положила конец боевым действиям.

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