Каспаров оказался замешан в подготовке госпереворота в африканской стране

Bloomberg: Каспаров оказался замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане

Бывший шахматист Гарри Каспаров (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом) оказался замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане. Об этом пишет Bloomberg.

Выяснилось, что гроссмейстер причастен к покупке оружия, которое должно было использоваться для смены власти в африканской стране. По инфрмации издания, он свел южносуданского революционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери, иногом встречи стало выделение семи миллионов долларов на автоматы Калашникова, гранаты, а также зенитные ракетные комплексы Stinger.

Журналисты попросили Каспарова прокомментировать эти сведения. В ответ он заявил о своей непричастности к попытке вооруженного госпереворота, заявив, что «провел большую часть своей жизни, отстаивая гражданские права и продвигая демократию во всем мире».

Аджак переехал в США в 1990-х годах как «потерянный ребенок Судана» — один из подростков из этнических групп нуэр и динка, которые осиротели во время гражданской войны. В Америке он получил образование в Гарвардской школе имени Кеннеди и вернулся в Судан в качестве экономиста Всемирного банка. После обретения Южным Суданом независимости Аджак стал оппозиционером, после неудачного переворота в 2013 году он был арестован.

24 апреля 2024 года в Коми суд заочно арестовал Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Ивана Тютрина и бывшую экоактивистку Евгению Чирикову.

Фигуранты обвиняются в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.