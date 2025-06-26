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18:19, 26 июня 2025Ценности

Ким Кардашьян с новой прической снялась в бикини

Американская телезвезда Ким Кардашьян с короткими волосами снялась в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roberto Cavalli / Skims

Американская телезвезда Ким Кардашьян с новой прической снялась в бикини для рекламы собственного бренда нижнего белья Skims. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость продемонстрировала кадр, сделанный в коллаборации с маркой Roberto Cavalli. Так, она предстала в парике с короткими светлыми волосами и раздельном купальнике с леопардовым принтом. Кроме того, Кардашьян позировала в голубых босоножках, сидя на шезлонге в откровенной позе.

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Ранее в июне Ким Кардашьян в бикини показала роскошный гардероб. Предпринимательница запечатлела себя в зеркало, расположенное в гардеробной, в коричневом купальнике.

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