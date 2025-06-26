Лавров оценил влияние увеличения оборонных расходов НАТО на безопасность России

Рост расходов Североатлантического альянса НАТО на оборону не окажет значительного влияния на безопасность России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
«Что касается влияния цели в 5 процентов на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым», — сказал он.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва знает, как обеспечить безопасность страны. Он уточнил, что Россия не скрывает своих целей, которые являются абсолютно законными с точки зрения принципов устава ООН и международного права.
Ранее Лавров заявил, что разговоры об угрозе начала третьей мировой войны стали будничными. Он подчеркнул, что это особенно печально в условиях подъема реваншистских настроений в европейских странах.