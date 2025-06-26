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14:19, 26 июня 2025Мир

Лавров оценил влияние увеличения оборонных расходов НАТО на безопасность России

Лавров: Рост расходов НАТО на оборону не окажет влияния на безопасность России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Рост расходов Североатлантического альянса НАТО на оборону не окажет значительного влияния на безопасность России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Что касается влияния цели в 5 процентов на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва знает, как обеспечить безопасность страны. Он уточнил, что Россия не скрывает своих целей, которые являются абсолютно законными с точки зрения принципов устава ООН и международного права.

Ранее Лавров заявил, что разговоры об угрозе начала третьей мировой войны стали будничными. Он подчеркнул, что это особенно печально в условиях подъема реваншистских настроений в европейских странах.

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