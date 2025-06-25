Лавров высказался о начале Третьей мировой войны

Лавров: Разговоры об угрозе Третьей мировой войны стали будничными, это печально

Разговоры об угрозе начала Третьей мировой войны стали будничными, это особенно печально в условиях подъема реваншистских настроений в европейских странах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

20 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) признался, что его беспокоит угроза начала Третьей мировой войны. Он отметил, что в мире очень много конфликтного потенциала, в частности, украинский кризис и ситуация на Ближнем Востоке.