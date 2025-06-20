Путин высказался об угрозе начала третьей мировой войны

Путин признался, что его беспокоит угроза начала третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин признался, что его беспокоит угроза начала третьей мировой войны. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Беспокоит, очень беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток, конечно, что очень много конфликтного потенциала. И у нас под носом — на Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке. Нас беспокоит то, к чему это может привести», — обозначил Путин.

Этими словами он ответил на вопрос модератора, который подметил, что недавно отмечалось 80-летие окончания Второй мировой войны, а затем спросил, беспокоит ли Путина то, что мир «скатывается» к третьей мировой войне.

В этом контексте российский президент также выразил обеспокоенность ситуацией вокруг ядерных объектов Ирана. «Беспокоит то, к чему это может привести, — еще раз подчеркнул глава государства. — Это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и поиска развязок, решений — причем желательно мирными средствами».

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что третья мировая близка как никогда из-за действий Израиля. Позднее генерал-майор Владимир Попов оценил последствия возможного применения ядерного оружия в конфликте Израиля и Ирана — по его словам, власти Израиля не решатся пойти на эту крайнюю меру, в противном случае наступит третья мировая война.