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19:15, 20 июня 2025Россия

Путин высказался об угрозе начала третьей мировой войны

Путин признался, что его беспокоит угроза начала третьей мировой войны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин признался, что его беспокоит угроза начала третьей мировой войны. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Беспокоит, очень беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток, конечно, что очень много конфликтного потенциала. И у нас под носом — на Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке. Нас беспокоит то, к чему это может привести», — обозначил Путин.

Этими словами он ответил на вопрос модератора, который подметил, что недавно отмечалось 80-летие окончания Второй мировой войны, а затем спросил, беспокоит ли Путина то, что мир «скатывается» к третьей мировой войне.

В этом контексте российский президент также выразил обеспокоенность ситуацией вокруг ядерных объектов Ирана. «Беспокоит то, к чему это может привести, — еще раз подчеркнул глава государства. — Это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и поиска развязок, решений — причем желательно мирными средствами».

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что третья мировая близка как никогда из-за действий Израиля. Позднее генерал-майор Владимир Попов оценил последствия возможного применения ядерного оружия в конфликте Израиля и Ирана — по его словам, власти Израиля не решатся пойти на эту крайнюю меру, в противном случае наступит третья мировая война.

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