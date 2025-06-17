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00:08, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Вероятность Израиля пойти на крайнюю меру оценили

Генерал-майор Попов: Израиль не решится на применение ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oren Ben Hakoon / Reuters

Власти Израиля не решатся пойти на крайнюю меру в конфликте с Ираном и применить ядерное оружие. Об этом «МК» рассказал генерал-майор Владимир Попов.

Он отметил, что Тель-Авив трезво оценивает последствия такого шага. «На применение ядерного оружия, даже тактического — сразу последует ответ со стороны Ирана и тех стран, которые его поддерживают. Если будет "ответка", то от Израиля, мягко говоря, мокрого места не останется. Это Третья мировая война», — объяснил военный эксперт.

По мнению Попова, конфликт продолжится нанесением взаимных ракетных ударов. Однако эта дуэль в итоге зайдет в тупик, резюмировал он.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал три варианта развития конфликта двух стран: капитуляция Израиля при посредничестве России и Китая, ядерный удар по Ирану, а также операция под ложным флагом на американской военной базе недалеко от Ирана в надежде вовлечь США в конфликт на стороне Израиля.

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