На Западе спрогнозировали варианты развития конфликта Израиля и Ирана

Малинен: Иран еще не применял современные ракеты против Израиля

Иран опустошил свой арсенал старых ракет, не применяя более современные виды вооружений, поэтому Израиль подвергся лишь части того ущерба, который ему могут нанести. Об этом в статье на платформе Substack заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«У Израиля осталось боеприпасы для "Железного купола" всего на 15-20 дней. Иран может продолжать наносить удары по Израилю в нынешнем темпе в течение шести месяцев. Математика просто не на стороне Израиля. Все аналитические данные, которые я видел, указывают на то, что Иран опустошил свой арсенал старых ракет. Мы, возможно, увидели лишь часть того ущерба, который Тегеран может нанести Израилю», — считает эксперт.

Он спрогнозировал три варианта развития конфликта двух стран: капитуляция Израиля при посредничестве России и Китая, ядерный удар по Ирану, а также операция под ложным флагом на американской военной базе недалеко от Ирана в надежде вовлечь США в конфликт на стороне Израиля.

Ранее научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов назвал вероятные сценарии развития конфликта Израиля и Ирана.