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22:07, 16 июня 2025Мир

На Западе спрогнозировали варианты развития конфликта Израиля и Ирана

Малинен: Иран еще не применял современные ракеты против Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matan Golan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иран опустошил свой арсенал старых ракет, не применяя более современные виды вооружений, поэтому Израиль подвергся лишь части того ущерба, который ему могут нанести. Об этом в статье на платформе Substack заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«У Израиля осталось боеприпасы для "Железного купола" всего на 15-20 дней. Иран может продолжать наносить удары по Израилю в нынешнем темпе в течение шести месяцев. Математика просто не на стороне Израиля. Все аналитические данные, которые я видел, указывают на то, что Иран опустошил свой арсенал старых ракет. Мы, возможно, увидели лишь часть того ущерба, который Тегеран может нанести Израилю», — считает эксперт.

Он спрогнозировал три варианта развития конфликта двух стран: капитуляция Израиля при посредничестве России и Китая, ядерный удар по Ирану, а также операция под ложным флагом на американской военной базе недалеко от Ирана в надежде вовлечь США в конфликт на стороне Израиля.

Ранее научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов назвал вероятные сценарии развития конфликта Израиля и Ирана.

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