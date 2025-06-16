На Западе спрогнозировали варианты развития конфликта Израиля и Ирана

Иран опустошил свой арсенал старых ракет, не применяя более современные виды вооружений, поэтому Израиль подвергся лишь части того ущерба, который ему могут нанести. Об этом в статье на платформе Substack заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«У Израиля осталось боеприпасы для "Железного купола" всего на 15-20 дней. Иран может продолжать наносить удары по Израилю в нынешнем темпе в течение шести месяцев. Математика просто не на стороне Израиля. Все аналитические данные, которые я видел, указывают на то, что Иран опустошил свой арсенал старых ракет. Мы, возможно, увидели лишь часть того ущерба, который Тегеран может нанести Израилю», — считает эксперт.
Он спрогнозировал три варианта развития конфликта двух стран: капитуляция Израиля при посредничестве России и Китая, ядерный удар по Ирану, а также операция под ложным флагом на американской военной базе недалеко от Ирана в надежде вовлечь США в конфликт на стороне Израиля.
Ранее научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов назвал вероятные сценарии развития конфликта Израиля и Ирана.