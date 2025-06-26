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17:16, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Лазарева пожаловалась на отмену и закрытие своей передачи на российском ТВ

Лазарева заявила, что жалеет о закрытии российского шоу «Это мой ребенок?!»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Живущая в Испании российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поностальгировала по временам работы в семейном шоу «Это мой ребенок?!», которое она вела. Пост об этом она опубликовала в Telegram.

«Выходила она сначала на канале СТС, а после того, как меня отменили, — какое-то время на канале Disney. Это, пожалуй, единственная программа, о закрытии которой я до сих пор жалею», — рассказала Лазарева о передаче.

Телеведущая заявила, что благодаря тому, что эта программа выходила на российском ТВ, ее часто узнавали дети. По ее мнению, сейчас такое шоу очень нужно российскому телевидению, поскольку оно продвигало семейные ценности.

Ранее Лазарева опубликовала видео со своим выступлением на украинском телевидении в 2011 году. В передаче она пародировала певицу Аллу Пугачеву.

Шоу «Это мой ребенок?!» начало выходить на СТС в 2010 году. В программе родители выполняли задания на знание собственного ребенка, состязаясь между собой за путевку на курорт. В 2012 году стало известно о закрытии программы на СТС в связи с низкими рейтингами. Впоследствии передача выходила на канале Disney.

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