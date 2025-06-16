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14:46, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Лазарева показала выступление на украинском ТВ

Телеведущая Лазарева показала выступление на украинском ТВ в 2011 году
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «ЛАЗАРЕВА ТУТ!»

Известная российская юмористка и телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) показала видео со своим выступлением на украинском телевидении в 2011 году. Ролик она опубликовала в Telegram-канале.

Ведущая опубликовала отрывок из украинского комедийного шоу «Звезда + Звезда» («Зiрка + Зiрка»). В номере вместе с Лазаревой, пародировавшей певицу Аллу Пугачеву, участвовал певец Леонид Агутин. «Как же нам было весело с Леней. В жюри были Лайма Вайкуле, Верка Сердючка, Потап (украинский певец Алексей Потапенко — прим. «Ленты.ру») и Сергей Зверев. Все это было на самом деле», — подписала она пост.

Ранее Лазарева рассказала об агрессии со стороны россиян. Ведущая пожаловалась, что жители России пишут ей сообщения и комментарии с критикой, в частности, называют юмористку предательницей.

До этого ведущая заявила, что подвергается гонениям в России. Лазарева призналась, что ей больно из-за негативного отношения россиян к ней.

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