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16:47, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Лазарева заявила об агрессии россиян

Лазарева заявила, что получает сообщения с обвинениями в предательстве России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что получает резко негативные сообщения от россиян, считающих ее предательницей. Об этом она рассказала в беседе с историком Тамарой Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), ролик вышел на YouTube.

По словам ведущей, она получает много агрессивных сообщений и комментариев с критикой. «Из этого я делаю, может быть, парадоксальный вывод, но я так понимаю, что они не очень уверены. То есть у них есть какой-то червячок сомнения, который они стараются заглушить и кричать: "Ты предатель, не думай даже про Россию, ты уехала"», — предположила ведущая.

Ранее Лазарева заявила, что подвергается гонениям в России. Телеведущая добавила, что ей больно из-за негативного отношения к ней россиян.

В июне 2024 года Росфинмониторинг включил Лазареву в перечень террористов и экстремистов. Незадолго до этого в отношении ведущей возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позднее суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года лишения свободы по этому делу.

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