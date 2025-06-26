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17:13, 26 июня 2025Мир

Макрон опоздал на саммит ЕС

Euraktiv: Макрон опоздал на саммит ЕС и выглядел «заметно растрепанным»
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Европейского союза (ЕС) на полтора часа и выглядел «заметно растрепанным». На это обратило внимание Euraktiv.

«Мы не видели его прибытия, и он также не явился на предварительную встречу либеральной группы. Возможно, это был поздний вечер после вчерашнего саммита НАТО... но лидеры редко опаздывают на эти встречи», — указало издание, отметив, что французский лидер также пропустил и традиционное общение с прессой.

Ранее Макрон заявил, что Европа уже сейчас должна начать думать о диалоге с Россией по вопросам ограничения вооружений и восстановления доверия. Политик призвал переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики.

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