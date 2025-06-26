Зампред СБ Медведев процитировал Путина о ноге солдата в вопросе буферной зоны

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев процитировал президента России Владимира Путина о ноге солдата, отвечая на вопрос о буферной зоне у границ страны. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев напомнил слова Путина «там, где ступает нога русского солдата, — то наше» и добавил, что буферная зона не всегда будет оставаться в этом статусе.

«Мы-то с вами люди взрослые и понимаем, что сегодня она буферная, а завтра уже не буферная (...) Мы из этого будем исходить в своей партийной работе», — высказался о перспективах этой территории политик.

Ранее президент Владимир Путин допустил взятие под контроль украинских Сум. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в этой области составляет от 8 до 12 километров.