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14:54, 26 июня 2025Россия

Медведев высказался о перспективах буферной зоны у границ России

Зампред СБ Медведев процитировал Путина о ноге солдата в вопросе буферной зоны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news. ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев процитировал президента России Владимира Путина о ноге солдата, отвечая на вопрос о буферной зоне у границ страны. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев напомнил слова Путина «там, где ступает нога русского солдата, — то наше» и добавил, что буферная зона не всегда будет оставаться в этом статусе.

«Мы-то с вами люди взрослые и понимаем, что сегодня она буферная, а завтра уже не буферная (...) Мы из этого будем исходить в своей партийной работе», — высказался о перспективах этой территории политик.

Ранее президент Владимир Путин допустил взятие под контроль украинских Сум. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в этой области составляет от 8 до 12 километров.

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