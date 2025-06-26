Москвичка плеснула кипятком в лицо коллеге в офисе

Жительница Москвы плеснула кипятком в лицо коллеге в офисе из-за неприязни

Жительница Москвы плеснула кипятком в лицо 35-летней коллеге в офисе из-за неприязни. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Пострадавшая пояснила, что долгое время у нее не складывались отношения на работе с 49-летней женщиной. По мнению горожанки, последняя настраивала против нее других и всячески мешала.

В один из вечеров женщины задержались на работе. По словам пострадавшей, ее оппонентка вскипятила чайник и набрала горячей воды в кружку. Пока сотрудница сидела в наушниках, в лицо ей плеснули кипяток,, после москвичку ударили кружкой по голове.

Сотрудницу офиса увезли в больницу имени Склифосовского. Врачи диагностировали ей травмы головы и ожог кипятком первой и второй степени.

Ранее стало известно, что работники двух компаний из «Москва-Сити» устроили в офисе драку.