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16:35, 26 июня 2025Экономика

Москву заполонили лисы

Популяция лисиц в Москве достигла пика
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Популяция лисиц в столичном регионе в настоящее время находится на пике, поэтому их можно часто встретить даже в жилых районах. Об этом агентству «Москва» рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

Молодые лисята, которые подросли и начали исследовать окружающий мир, сейчас наиболее активны, объяснил Бурмистров. Он призвал москвичей не подкармливать этих животных. Так они могут утратить охотничьи навыки и не выживут в дикой природе. Также важно не пытаться приблизиться к дикому животному и взять его на руки, если оно оказалось в поле зрения, наблюдать лучше издалека.

Ранее в Москве собака решила заглянуть в бобровую хатку и не смогла выбраться самостоятельно. Пса извлекли только с помощью спасателей.

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