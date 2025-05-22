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14:33, 22 мая 2025Экономика

В Москве собака решила заглянуть к бобрам и застряла

В Москве спасли собаку, застрявшую в бобровой хатке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

В Москве собака решила заглянуть в бобровую хатку и не смогла выбраться самостоятельно. Хозяйке животного пришлось вызывать спасателей, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в районе Митино. Во время прогулки собака заметила жилище бобров, нырнула внутрь и застряла. Хозяйка обратилась в экстренные службы. Спасатели расширили лаз и успешно освободили животное. Отмечается, что собака не пострадала.

Ранее в городе Анкоридж в США агрессивная лосиха напала на женщину с собакой. Инцидент произошел в местном парке. Лосиха скрывалась в зарослях вместе с олененком, а затем попыталась затоптать американку.

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