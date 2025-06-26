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14:30, 26 июня 2025Бывший СССР

На Украине недоверие к Порошенко достигло пика

На Украине недоверие к Порошенко достигло 80 процентов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yevhen Kotenko / Globallookpress.com

На Украине недоверие к бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) достигло пика за все время его политической карьеры. Результаты опроса публикует «Центр социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС"».

Согласно данным исследования, недоверие к Порошенко достигло почти 80 процентов. Среди основных причин такой оценки — санкции и подозрения в государственной измене.

Лидером антирейтинга стала бывший премьер Юлия Тимошенко, практически 85 процентов украинцев выразили недоверие к ней.

Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, что и Порошенко и Тимошенко претендуют на пост президента Украины.

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