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14:14, 26 июня 2025Бывший СССР

На Украине оценили желание людей воевать до выхода на границы 1991 года

SOCIS: Лишь 12,8 процента украинцев хотят воевать до выхода на границы 1991 года
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Лишь 12,8 процента украинцев хотят воевать до выхода на границы Украины 1991 года. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Как показывают результаты исследования, самым приемлемым вариантом развития событий, связанных с конфликтом на территории страны, украинцы видят поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран. Такой вариант ответа выбрали 55,7 процента опрошенных.

Еще 16,6 процента участников опроса заявили, что надеются на заморозку конфликта по существующей линии соприкосновения. Продолжение боевых действий до выхода на границы, существовавшие до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, поддержали 8,6 процента респондентов.

Опрос проводился с 6 по 11 июня в ходе личных интервью. В нем приняли участие 2000 совершеннолетних респондентов.

Ранее социологический опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что доля украинцев, желающих отказаться от территорий, выросла. По данным исследователей, такое решение поддерживают 39 процентов украинцев.

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