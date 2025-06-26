На Украине оценили желание людей воевать до выхода на границы 1991 года

SOCIS: Лишь 12,8 процента украинцев хотят воевать до выхода на границы 1991 года

Лишь 12,8 процента украинцев хотят воевать до выхода на границы Украины 1991 года. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Как показывают результаты исследования, самым приемлемым вариантом развития событий, связанных с конфликтом на территории страны, украинцы видят поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран. Такой вариант ответа выбрали 55,7 процента опрошенных.

Еще 16,6 процента участников опроса заявили, что надеются на заморозку конфликта по существующей линии соприкосновения. Продолжение боевых действий до выхода на границы, существовавшие до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, поддержали 8,6 процента респондентов.

Опрос проводился с 6 по 11 июня в ходе личных интервью. В нем приняли участие 2000 совершеннолетних респондентов.

Ранее социологический опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что доля украинцев, желающих отказаться от территорий, выросла. По данным исследователей, такое решение поддерживают 39 процентов украинцев.