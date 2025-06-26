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05:01, 26 июня 2025Забота о себе

Назван неочевидный секрет хорошего орального секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Американская писательница Айл МакЭлрой раскрыла секрет хорошего орального секса. Неочевидный совет женщинам она дала в статье для The Cut.

МакЭлрой рассказала, что пообщалась с десятком сексологов, экспертов и писателей, изучающих тему интимных отношений, и пришла к неожиданному выводу. По ее словам, не надо пытаться впечатлить партнера, демонстрируя возможности гортани. «Терпеливое поддразнивание дает куда лучший эффект», — убеждена писательница.

Она рекомендовала ласкать бедра или живот партнера, слегка касаясь их руками и языком. Также она считает, что оральные ласки должны быть чрезвычайно нежным и медленными. Кроме того, они должны включать чередование разных движений.

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