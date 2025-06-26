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16:11, 26 июня 2025Экономика

Назван район Москвы с самыми доступными новостройками

Некрасовка стала районом Москвы с самыми доступными новостройками
Мария Черкасова
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В мае 2025 года Некрасовка заняла первое место в рейтинге локаций Старой Москвы по доступности новостроек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчет аналитиков платформы bnMAP.pro.

Средняя цена предложения квадратного метра первичного жилья в этой локации составила 187 тысяч рублей.

На втором месте оказался район Новогиреево со средней ценой 232 тысячи рублей за квадратный метр. На третьей позиции — район Бибирево со средней ценой 246 тысяч рублей за квадрат. В пятерку также вошли Лосиноостровский район (246,3 тысячи рублей) и район Крюково (262,2 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что в Москве в апреле число ипотечных сделок уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 36,8 процента. На эту тенденцию повлияла действующая ставка Центробанка (ЦБ) и отсутствие всеобщей льготной ипотеки, считают эксперты.

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