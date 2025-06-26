Названа польза регулярного секса для женщин

Женщины, ведущие регулярную половую жизнь, реже сталкиваются с болью, сухостью и раздражением в интимной зоне в период менопаузы. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 900 женщин в возрасте от 40 до 79 лет. Результаты опубликованы в журнале Menopause.

Исследование показало, что у женщин, занимавшихся сексом в течение последних трех месяцев, значительно реже проявлялись симптомы урогенитального синдрома менопаузы — состояния, связанного со снижением уровня эстрогена. Среди типичных симптомов — жжение, зуд, болезненность, ухудшение смазки и изменения кожи в области вульвы и влагалища. Эти проблемы часто становятся причиной отказа от интимной жизни.

Ученые отмечают, что хотя с возрастом либидо и уровень возбуждения снижаются, показатели оргазма и сексуального удовлетворения остаются стабильными. Это значит, что поддержание сексуальной активности может не только сохранять качество жизни, но и снижать физический дискомфорт. При этом лишь 2,9 процента участниц использовали гормональную терапию, несмотря на ее доказанную эффективность.

Авторы подчеркивают: лечение симптомов менопаузы необходимо независимо от того, активна ли женщина сексуально. А нормализация обсуждения интимного здоровья и доступ к мягким местным эстрогеновым средствам могут существенно улучшить самочувствие и эмоциональное состояние женщин в этот период жизни.

Ранее ученые установили, что вечерняя сексуальная активность — как с партнером, так и в одиночку — способствует более глубокому сну и лучшему самочувствию. Секс перед сном ускоряет засыпание, снижает стресс и усиливает восстановительные процессы в организме.