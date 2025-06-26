Офицер Дандыкин: В сводках меньше пишут о западной технике, потому что ее выбили

То, что в сводках Министерства обороны России стало меньше упоминаний об уничтожении западной военной техники, переданной Украине, неслучайно. Это связано с тем, что ее по большей части выбили в ходе боев, рассказал в интервью «Ленте.ру» военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Обратите внимание, что заметно меньше стало в сводках появляться сведений про уничтожение образцов западной техники: танков "Леопард", "Абрамс", я уже не говорю о "Челленджерах". Нет практически тех же "трех семерок" гаубиц (гаубица "777" — прим. «Ленты.ру»). Не потому, что где-то их прячут, а потому, что их выбили. А больше поставок, вполне вероятно, может, и нет», — констатировал он.

То же самое, по словам военного эксперта, можно сказать про гаубицы «Цезарь», а также различные бронемашины, в том числе американские «Брэдли». На практике это может привести к серьезным последствиям для Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил он.

«Враг вполне может остаться безлошадным. На территориях вроде Теткино они уже пешкодралом идут в атаки. Вот это очевидно. Это, несомненно, будет сказываться уже в ближайшее время. В эту летнюю кампанию — оставшиеся июль, август, сентябрь, — несомненно, будет более быстрое продвижение», — отметил офицер.

По имеющимся данным, за май и начало июня ВСУ почти 200 раз пытались прорваться в Курскую область. Украинская армия пыталась прорвать границу России 191 раз. 152 попытки были предприняты пешими группами, 39 — на военной технике.