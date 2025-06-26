Неизвестное животное с человеческими руками озадачило ученых

В США нашли загадочную мумию с человеческими руками

Ученые семь лет пытались идентифицировать мумию неизвестного животного, найденного во время ремонта в Университете штата Мичиган в США. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По размерам и виду загадочное животное, прозванное капакаброй, похоже на небольшого домашнего кота с длинным тонким хвостом. Главное отличие — его лапы, выглядящие, как человеческие руки. На них пять длинных пальцев с ногтями вместо когтей. Руки покрыты тонкой высохшей кожей, напоминающей пергамент.

Точный возраст животного, озадачившего даже специалистов, по-прежнему неизвестен. С уверенностью можно говорить лишь о том, что оно мумифицировалось не раньше 1889 года, когда построили здание.

Скелет на рентгеновских снимках мумии сверили со скелетами возможных животных. Выдвигались гипотезы, что это кошка, собака, крыса или опоссум. Первые три версии не подтвердились, а больше всего общих черт у нее оказалось с енотом.

В 2019 году сообщалось, что жительница Благовещенска обвинила чупакабру в нападении на ее кроликов и кур. Она призвала хозяев скота быть внимательными и беречь животных от кровососущего зверя.