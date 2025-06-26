Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:34, 26 июня 2025Из жизни

Неизвестное животное с человеческими руками озадачило ученых

В США нашли загадочную мумию с человеческими руками
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: MSU Campus Archaeology / Michigan State University

Ученые семь лет пытались идентифицировать мумию неизвестного животного, найденного во время ремонта в Университете штата Мичиган в США. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По размерам и виду загадочное животное, прозванное капакаброй, похоже на небольшого домашнего кота с длинным тонким хвостом. Главное отличие — его лапы, выглядящие, как человеческие руки. На них пять длинных пальцев с ногтями вместо когтей. Руки покрыты тонкой высохшей кожей, напоминающей пергамент.

Точный возраст животного, озадачившего даже специалистов, по-прежнему неизвестен. С уверенностью можно говорить лишь о том, что оно мумифицировалось не раньше 1889 года, когда построили здание.

Материалы по теме:
Перепись хвостатых. В России посчитают домашних животных
Перепись хвостатых.В России посчитают домашних животных
24 декабря 2021
Дичь какая Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Дичь какаяРоссияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
11 апреля 2021

Скелет на рентгеновских снимках мумии сверили со скелетами возможных животных. Выдвигались гипотезы, что это кошка, собака, крыса или опоссум. Первые три версии не подтвердились, а больше всего общих черт у нее оказалось с енотом.

В 2019 году сообщалось, что жительница Благовещенска обвинила чупакабру в нападении на ее кроликов и кур. Она призвала хозяев скота быть внимательными и беречь животных от кровососущего зверя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каспаров оказался замешан в подготовке госпереворота в африканской стране

    Девушка собиралась устроить теракт в Санкт-Петербурге

    Королева Нидерландов спародировала Трампа

    Стали известны обстоятельства гибели награжденного Путиным курского студента

    Жена Роберта Паттинсона снялась в блестящем топе на голое тело

    В российском регионе прогремели взрывы

    Москвички начали предлагать незнакомцам заняться сексом ради мести пикаперам

    Стало известно о недовольстве в Европе из-за отношения к Трампу на саммите НАТО

    Неизвестное животное с человеческими руками озадачило ученых

    В Сербии предотвратили попытку силового свержения власти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости