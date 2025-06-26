Неопрятность стала новым модным трендом

Наряды эстетики «неопрятная девушка» стали новым модным трендом

Тенденция «неопрятная девушка» обрела актуальность в текущем сезоне. Об этом сообщает Fashion United.

Новый тренд стал противоположностью эстетики clean girl, олицетворяющей чистоту и здоровый образ жизни. На данный момент хэштег #messygirl («неопрятная девушка») набрал десятки тысяч просмотров в соцсетях, а популяризаторами моды называют рэпершу Charli XCX, певицу Билли Айлиш и исполнительницу Лолу Янг, чья песня «Я слишком неряшливая» завирусилась в TikTok.

Последовательницы messy girl предпочитают рваные колготки, джинсы с множеством разрезов, кроп-топы и одежду с имитацией пятен на ткани. Кроме того, популярность обрели платья с асимметричным кроем и наряды из кожи.

«Тенденция находится где-то на полпути между мягким гранжем 2010-х и инди-безвкусицей (стилем, сочетающим в себе рок и богемность) 2000-х. Эстетика прославляет несовершенство, беззаботность, беспорядок, эмоциональную уязвимость», — подытожила модный обозреватель Софи Абриат.

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