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14:19, 25 июня 2025Ценности

Один неожиданный аксессуар стал трендом

The Guardian: Сумки-корзины вновь стали трендом в 2025 году
Екатерина Ештокина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Один неожиданный аксессуар стал трендом в 2025 году. Соответствующий материал публикует The Guardian.

Стилист Сара Корбетт-Виндер рассказала, что в моду вновь вошли сумки-корзины. При этом она объяснила, что соломенные изделия стали популярны из-за того, что подсознательно они ассоциируются у женщин с беззаботным временем.

«Такая сумка была у Джейн Биркин, и я думаю, что это делает ее своего рода вневременной… Она просто культовая», — заявила эксперт.

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Еще одним аргументом в пользу данного аксессуара, по словам историка моды Тони Гленвилл, стала его доступность и сезонность.

«Сумки-корзины являются олицетворением лета, когда можно сложить набор для рисования, немного собачьего печенья и банку домашнего варенья и отправиться на пикник», — заключил Гленвилл.

Ранее в июне россиянам назвали самые модные вещи лета 2025 года. Старший редактор отдела моды Lamoda Полина Федотова призвала жителей страны обратиться к женственному стилю.

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