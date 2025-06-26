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20:18, 26 июня 2025Экономика

Названы города России с наибольшим спадом цен на новостройки

Челябинск возглавил рейтинг городов России по спаду цен на новостройки
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Челябинск возглавил рейтинг городов России с наибольшим спадом цен на «первичку». В каких мегаполисах заметнее всего подешевели новостройки, выяснили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». Результаты исследования публикует РБК.

За последний месяц средняя стоимость жилья в новостройках Челябинска упала на 4,1 процента, достигнув 165 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга занял Волгоград — здесь по итогам июня медианная цена снизилась на четыре процента, до 131 тысячи рублей. Тройку лидеров среди городов-миллионников замыкает Уфа с показателем в 1,6 процента (168 тысяч рублей). Москва оказалась на четвертом месте со снижением на 1,3 процента (434 тысячи рублей). Максимальный рост цен продемонстрировала Северная столица — в Санкт-Петербурге новостройки даже прибавили в стоимости, достигнув 274 тысяч рублей за квадратный метр. В целом из 16 российских мегаполисов новостройки подорожали в семи.

Как отмечают в компании, вместе со спадом цен в экспозиции появляется больше недорогих объектов. «Это может свидетельствовать о том, что застройщики активно выводят на рынок новые объемы лотов более доступного ценового сегмента», — пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Ранее были названы города России, где отмена льготной ипотеки привела к скачку цен на жилье. Больше всего новостройки подорожали в Казани, Омске и Челябинске.

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