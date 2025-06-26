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12:39, 26 июня 2025Экономика

Объемы внутренней торговли БРИКС оценили

Глава РФПИ Дмитриев: Объемы внутренней торговли БРИКС достигли $1 триллиона
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

К настоящему времени суммарные объемы внутренней торговли стран БРИКС успели достичь отметки в триллион долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Достигнутый результат он назвал «значимым рубежом». Подобный уровень внутренней торговли, отметил Дмитриев, свидетельствует об укреплении торгово-экономических связей в рамках блока, а также о его возрастающей роли на глобальном рынке. «Значимый рубеж, подтверждающий укрепление экономических связей и рост роли объединения», — резюмировал он.

При этом у стран блока есть все необходимые ресурсы и возможности для дальнейшего наращивания объемов торговли, добавил Дмитриев. Государства объединения, подчеркнул он, продолжают укреплять связи через Деловой совет БРИКС. Все это позволяет говорить, что БРИКС играет все более важную роль в формировании «новой архитектуры» мировой экономики, заключил глава РФПИ.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков спрогнозировал БРИКС статус главного драйвера роста глобального ВВП. Согласно его ожиданиям, к 2030 году совокупная доля стран-участниц объединения увеличится на 19 процентных пунктов и достигнет отметки в 35 процентов. В состав блока помимо России также входят Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран и Пакистан. В январе 2025-го к объединению присоединилась Индонезия.

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