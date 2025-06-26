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17:18, 26 июня 2025Путешествия

Отель в Европе выгнал туристов из-за жалоб на плохую еду и лишил их билетов домой

Chronicle Live: Отель в Греции выгнал туристов из-за жалоб на плохую еду
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

В Европе британских туристов выгнали из отеля из-за жалоб на плохую еду, а также лишили билетов домой. Об этом сообщил портал Chronicle Live.

Пол Белл и его жена Элли забронировали недельный отдых в отеле Terezas на греческом острове Корфу по системе полупансион. Во время пребывания пара пожаловалась на качество еды, которая была «холодной и не очень хорошей».

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«Моя жена дважды разговаривала с менеджером о несъедобной еде, а он, казалось, не проявил интереса. Она пригласила его присоединиться к нам на завтрак на следующий день, чтобы мы могли показать ему, что имели в виду. Он так и не появился», — рассказал британец.

В итоге оператор TUI прислал туристам письмо: их выгнали из отеля, а затем лишили обратных авиабилетов компании Jet2. Постояльцев обвинили в агрессивном поведении и неуважении к персоналу гостиницы.

Пара опровергла эти обвинения и заявила, что их версию событий даже не уточнили. В итоге туристам пришлось выехать и самим купить авиабилеты.

Ранее в Италии постояльцев отеля выгнали из отеля ради свадьбы Джеффа Безоса. Оказалось, что мультимиллиардер выкупил все места в гостинице.

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