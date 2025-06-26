Переводить деньги за рубеж стало дешевле

«Импая Рус»: В 2025 году трансграничные платежи из России резко подешевели

В 2025 году переводы денег за рубеж из России резко подешевели. Об этом рассказал коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, его цитирует газета «Известия».

Трансграничные платежи, которые ранее облагались комиссией в четыре-пять процентов, теперь обходятся дешевле — в зависимости от переводимой суммы стоимость может падать до двух процентов.

По словам гендиректора АО «Первая Группа» Алексея Порошина, в прошлом году агентские комиссии доходили до пяти-семи процентов, теперь же стоимость посреднических услуг может доходить до 1,5 процента. При этом бизнес перечисляет меньше и по агентским (через посредников), и по прямым платежам.

Как отмечает ряд экспертов, спрос на агентские услуги растет, и на рынке появилось много предложений и новых компаний, что позволяет говорить о достижении баланса на платежном рынке. Российский бизнес научился жить в условиях санкций, пояснил директор продуктов финтех-компании Paygine Роман Тихонов.

Годом ранее основным способом оплаты товаров из Китая в Россию стали платежные агенты или посредники. По данным участников рынка, в начале лета (до ввода санкций против Московской биржи) доля платежных агентов составляла около 15-20 процентов. Таким образом, за несколько месяцев доля посредников в структуре оплаты товаров из Китая в Россию выросла более чем на 50 процентных пунктов (п.п.).