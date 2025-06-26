Совбез России: Свыше 40 % мигрантов хотят жить по шариату, а не по законам РФ

Почти половина приехавших в Россию мигрантов поставила шариат выше светских законов. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

Он привел результаты опроса, который выявил, что 43,5 процента опрошенных трудовых мигрантов предпочитают именно шариат. При этом почти каждый четвертый иностранец — 24 процента — готов участвовать в протестах, чтобы отстаивать право жить в России в соответствии с предписаниями религии, подчеркнул спикер. В незаконных политических акциях выразили готовность участвовать чуть более 15 процентов.

В России складываются предпосылки для формирования устойчивых диаспор и национальных анклавов, продолжил Коков. Такие неформальные объединения будут опираться на свои традиции и религию, а не не российские законы, пояснил он. При этом Коков отметил, что Россия по-прежнему остается привлекательной для мигрантов из Средней Азии.

Ранее стало известно о мигрантах, оказавших сопротивление сотрудникам полиции во время рейда на одном из воронежских рынков. Всего в ходе мероприятия было задержано и доставлено в отделы полиции свыше 300 человек.