В России иностранцы оказали сопротивление силовикам в ходе антимигрантского рейда

В Воронеже мигранты оказали сопротивление силовикам в ходе рейда

В Воронеже иностранцы оказали сопротивление силовикам в ходе антимигрантского рейда. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Мигранты отказались повиноваться сотрудникам, пришедшим с проверкой на один из городских рынков. Всего в ходе мероприятия было задержано и доставлено в отделы полиции свыше 300 человек.

Несмотря на это, силовики смогли пресечь противоправную деятельность. По мнению авторов канала, окончательно решить проблемы сможет привлечение к ответственности руководителей диаспор.

Ранее в подмосковном Чехове свыше 30 мигрантов задержали после массовой драки возле торгового центра. Между несколькими мужчинами произошла ссора, что в дальнейшем перешло в драку. Некоторые из участников конфликта использовали подручные средства — лопаты и камни.