Полина Гагарина снялась в купальнике на отдыхе

Певица Полина Гагарина снялась в розовом купальнике на отдыхе

Российская певица Полина Гагарина опубликовала новые откровенные фото на отдыхе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя поп-исполнительница позировала на размещенных фото в розовом раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера-бандо и плавок с низкой посадкой. Помимо этого, звезда надела белую кружевную мини-юбку. При этом знаменитость продемонстрировала фигуру.

Ранее в июне беременная Регина Тодоренко снялась в купальнике. Знаменитость разместила снимок, на котором предстала, лежа на диване, в черном плавательном костюме.