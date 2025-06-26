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10:12, 26 июня 2025Ценности

Беременная Регина Тодоренко снялась в купальнике

Беременная блогерша Регина Тодоренко снялась в черном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @reginatodorenko

Беременная телеведущая и блогерша Регина Тодоренко снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, лежа на диване, в черном раздельном купальнике. Упомянутый комплект включал в себя бюстгальтер с глубоким декольте. При этом звезда распустила волосы и отказалась от макияжа.

Известно, что Тодоренко проводит отпуск с друзьями в Турции.

Ранее в июне 43-летняя Наталья Подольская опубликовала видео в бикини. Знаменитость разместила кадры, на которых пзировала в вязаном раздельном купальнике коричневого цвета.

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