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11:21, 25 июня 2025Ценности

43-летняя Наталья Подольская опубликовала видео в бикини

Певица Наталья Подольская опубликовала видео в вязаном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nataliapodolskaya

Белорусская и российская певица Наталья Подольская опубликовала видео в бикини на отдыхе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в вязаном раздельном купальнике коричневого цвета. Помимо этого, она надела соломенную шляпу, мини-юбку и солнцезащитные очки. В ролике видно, что звезда находилась в лодке с друзьями.

В мае Наталья Подольская похвасталась фигурой в крошечном бикини. Певица в откровенном образе и с распущенными волосами позировала в бассейне, расположенном у моря.

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