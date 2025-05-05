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19:21, 5 мая 2025Ценности

42-летняя Наталья Подольская похвасталась фигурой в крошечном бикини

42-летняя певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в цветном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nataliapodolskaya

Белорусская и российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, лежа на воде. Звезда позировала в крошечном цветном бикини. Кроме того, она распустила волосы и надела солнцезащитные очки с белой оправой. На кадре видно, что певица находилась в бассейне, расположенном у моря.

В марте Подольская снялась в купальнике на пляже. Артистка примерила слитный купальник на широких бретелях, демонстрируя стройное и подтянутое тело.

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